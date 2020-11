Prime de Noël 2020 : comment en bénéficier ?

publié le 23/11/2020 à 12:27

L'an dernier, le ministère des Solidarités et de la Santé n'avait confirmé son montant et son versement que le 6 décembre, quelques jours seulement avant que les versements ne commencent. Cette année encore, les foyers les plus modestes devraient recevoir une prime de Noël.



Habituellement, les bénéficiaires de cette aide n'ont aucune démarche à accomplir. En effet, elle est versée automatiquement aux personnes qui bénéficient du revenu de solidarité active (RSA), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation équivalent retraite (AER).

Le montant de la prime de Noël est fixé en fonction de la composition de votre foyer. L'an dernier, les bénéficiaires du RSA avaient touché entre 152,45 euros pour une personne seule sans enfant et 442,10 euros pour un couple avec 4 enfants (auxquels s'ajoutaient 60,98 euros par enfant supplémentaire), rapporte service-public.fr.