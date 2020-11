publié le 21/11/2020 à 20:30

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 14e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Gilles Verdez, Karim Nedjari et Baptiste Durieux. Premier débat de cette émission : semaine européenne à venir, alerte rouge pour le PSG, Rennes et Marseille. Faut-il craindre le pire ?

Au sommaire également : un peu de cosmétique pour masquer le psychodrame du football féminin. Mais Corinne Diacre survivra-t-elle au putsch des "Révoltées du Bounty" de l'Olympique Lyonnais. Que se passe-t-il à Lille en coulisses ? Foot et médias : l'avenir de la Ligue 1 passera-t-il par la création d'un Spotify ou d'un Deezer à la française ?