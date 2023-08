L'Olympique de Marseille s'est pris les pieds dans le tapis pour son premier match européen de la saison. Les joueurs de l'OM se sont inclinés un but à zéro sur le terrain du Panathinaïkós, à Athènes, mercredi à l'occasion du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le Brésilien Bernard a marqué en toute fin de match, alors que l'OM jouait à dix depuis la 65e minute.

Les Marseillais, complètement dépassés dans le jeu, voient peut-être leur avenir européen leur filer entre les doigts. L'OM n'a que six jours pour retrouver ses esprits et surtout de la cohérence collective et de l'intensité, sous peine de plomber son début de saison. Dominés physiquement et techniquement par les joueurs grecs, les Marseillais n'étaient tout simplement pas prêts pour la manche aller à l'image de Kondogbia, expulsé. Le constat reste le même pour les recrues offensives Aubameyang, Sarr et Ndiaye qui étaient transparents.

L'entraîneur Marcelino avait prévenu : "Marseille est en reconstruction avec énormément de chamboulement". Il va désormais devoir assembler les pièces du puzzle très rapidement, tout en gérant le premier match de championnat samedi contre Reims. L'OM craignait un mois d'août chargé, mais peut-être pas avec autant de doutes et de stress dès la première quinzaine.

À écouter également dans ce journal

Alsace - L'enquête a débuté à Wintzenheim, près de Colmar, au lendemain de l'incendie qui a tué 11 personnes. Dix adultes handicapés et leur accompagnateur se sont retrouvés piégés par les flammes dans leur sommeil.

Lozère - L'accident spectaculaire aurait pu tourner au drame. Vers 4h30 du matin, un conducteur a raté son virage près d'un camping. Il est sorti de la route départementale, le véhicule est tombé en contrebas sur la terrasse d'un mobil-home.

Niger - Un sommet sous haute tension au Nigeria afin de trouver une solution après le coup d'État au Niger. Les putschistes refusent toujours de rendre le pouvoir.