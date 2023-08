France-Australie : "On sait comment elles jouent et on va bien travailler sur ça", assure Le Sommer

L'équipe de France s'est rassurée mardi 8 août face aux Marocaines (4-0). Même s'il est encore tôt pour parler de match fondateur, les Bleues sont montées d'un cran. Après un premier tour contrasté, le top 8 est assuré. C'est au moins aussi bien que lors des deux précédents mondiaux, mais l'aventure ne doit pas en rester là, à écouter Kenza Dali : "Je prends ça comme une course de haies, il m'en reste trois à franchir. On sait que la pression augmente de plus en plus, mais on n'a pas le droit à l'erreur, on doit bien gérer nos émotions et bien récupérer. Il faut être focus, et être fort mentalement", affirme l'ambitieuse milieu de terrain.

Une mission qui n'est pas impossible, mais qui s'annonce corsée face à une Australie portée par son public. Une position que connaît bien Eugénie Le Sommer et qui n'effraie pas l'avant-centre des Bleues. "On sait ce que c'est d'être pays hôte, on l'a été il y a quatre ans, donc le stade va être pour eux. On a perdu contre elles en match de préparation, à notre arrivée en Australie, donc on sait comment elles jouent et on va bien travailler sur ça".

Un défi physique et mental pour des Françaises rassurées depuis hier sur leur qualité de jeu.

