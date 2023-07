Terminer troisième de Ligue 1 est un genre de cadeau empoisonné. Si la place est hautement honorable, elle ne donne pas un accès direct à la Ligue des champions, et oblige le "lauréat" à disputer des matchs couperets en plein mois d'août. Préparer la saison et investir comme si on se qualifie en C1 ou ne pas tout gager financièrement en restant prudent ? C'est le dilemme qui se présente aux clubs, et c'est le cas pour l'Olympique de Marseille en cet été 2023. Et au 18 juillet, il semble bien que Pablo "les bons tuyaux" Longoria s'en sorte plutôt bien pour moment.

Le président marseillais et son directeur sportif Javier Ribalta ont réalisé un premier joli coup, qui consiste à passer l'écueil de la DNCG sans encombre. Les comptes de l'OM sont donc propres, et ce n'est pas si habituel. Le propriétaire Frank McCourt n'a pas à remettre la main à la poche, ce qu'il ne voulait pas (re)faire de toute façon. Ensuite, les deux dirigeants espagnols ont choisi de faire signer Marcelino Garcia Toral pour diriger l'équipe, un choix presque anonyme en France, mais qui est salué par ses anciens joueurs en Espagne, dont des Français comme Kevin Gameiro sur RTL. Un coach précis, rigoureux, mais plus rond dans sa gestion des hommes que Sampaoli ou Tudor. Sans doute une cible de longue date de son ami Longoria, qui a enfin sauté le pas.

Est venue ensuite la première signature : Geoffrey Kondogbia. En provenance de l'Atlético de Madrid, le milieu de terrain de 30 ans apportera du volume athlétique, de la qualité de passe (notamment longue) et une certaine capacité de projection vers l'avant pour "casser" des lignes. Un achat à 8 millions d'euros salué et vite ficelé, qui vient densifier un milieu où la doublette Rongier-Veretout a donné satisfaction, mais semblait plafonner au très haut niveau.

Renan Lodi, la bonne pioche

Dans l'état des lieux des manques olympiens, on retrouvait aussi des lacunes au poste de latéral gauche. Là encore, un coup inattendu, mais très bien vu, a été réalisé par le "board" de l'OM. Renan Lodi, 25 ans, 16 sélections avec le Brésil, est arrivé de l'Atlético. L'arrière gauche ressemble à une très bonne pioche, avec une expérience en Ligue des champions, des matchs de haut niveau en Liga avec un prétendant au titre, et même un sacre en Espagne avec les Colchoneros au nez et à la barbe des deux mastodontes Real-Barça. Pour 20 millions, Marseille a donc renforcé son effectif, sans réaliser aucune vente pour le moment, signe que les finances le permettaient.