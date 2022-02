Le défenseur de Marseille Matteo Guendouzi et ses coéquipiers célèbrent le but de l'équipe lors du match de L1 entre l'Olympique de Marseille (OM) et le SCO Angers au Stade Vélodrome de Marseille, le 4 février.

23e épisode de la saison de Ligue 1 et un match fou vendredi 4 février entre Marseille et Angers, dans un stade Vélodrome euphorique. Le public était de retour, sans aucune jauge, avec 60.000 spectateurs. Angers menait 2-0 après seulement onze minutes de jeu, mais l'OM s'est finalement imposé 5 buts à 2, avec un triplé de son buteur polonais Arkadiusz Milik.

L'international polonais à la cave, relégué sur le banc depuis plusieurs semaines et qui n'avait marqué qu'un seul but en championnat est revenu en deux coups de patte et un coup de tête. Il est ainsi redevenu l'idole de tout un peuple.

Une satisfaction pour l'équipe, notamment pour son compère d'attaque, Cédric Bakambu. "Bon match. Franchement, on s'est fait peur le premier quart d'heure, mais l'équipe a bien réagi. On a montré de la détermination et c'est le plus important", a déclaré ce dernier à l'issue du match. "Je tiens aussi à souligner l'apport du public qui nous a énormément poussés et aidés. On lui dédie cette victoire tout simplement. Merci aux supporters Marseillais", a-t-il ajouté.

"Incroyable", "magnifique", "le plus beau match de ma vie", ont réagi certains supporters à la sortie du stade, après tout de même "une petite frayeur", mais finalement une "remontada". "Marseille nous a fait rêver, deux mois d'attente pour voir ça, c'est beau", ajoute l'un d'entre eux.

Grâce à cette victoire, l'OM s'offre provisoirement la deuxième place au classement de la Ligue 1.

À écouter également dans ce journal

Justice - "Lorsqu’on joue avec le feu, on se brûle", a estimé la procureure d'Évreux, invitée de RTL vendredi 4 février, au sujet de l'incarcération à venir du couple Balkany.

Présidentielle 2022 - Marine Le Pen sera à Reims samedi 5 février pour une convention, tandis qu'Éric Zemmour tiendra un meeting à Lille ce même jour.

International - Les États-Unis ont passé la barre des 900.000 morts liés à la pandémie de coronavirus vendredi 4 février, selon le bilan de l'université Johns Hopkins.