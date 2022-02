Le scandale qui entoure Orpea n'en finit plus et de nouvelles révélations semblent aggraver un peu plus son cas. Après les accusations de mise en place d'un système d'optimisation des coûts au détriment du bien-être des résidents, le groupe est cette fois accusé de faire pression sur ses salariés.

Selon la CFDT et Force Ouvrière (FO), il y a à peine trois jours, un directeur qui a osé s'exprimer dans la presse n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Le secrétaire national santé à la CFDT demande alors à Élisabeth Borne, la ministre du Travail, une protection pour les délégués syndicaux du groupe Orpea.

"Dans un contexte comme ça, s'afficher CFDT, FO ou CGT revient à être un peu suicidaire", affirme-t-il, dénonçant "des pressions permanentes". "Vous vous doutez bien que licencier un petit délégué du personnel dans une Ehpad du fin fond de la Creuse, ils n'en ont rien à foutre", ajoute-t-il.

Les organisations syndicales dénoncent aussi du favoritisme envers un syndicat nommé Arc-en-ciel, réputé proche de la direction et majoritaire. Ce dernier aurait été mieux informé que les autres et, selon la CGT, tout était fait pour que les syndicats traditionnels soient mis de côté. Des licenciements seraient également liés à la couleur syndicale de certains employés.

