Sochaux se bat pour assurer son maintien en Ligue 2. Le club a été lâché par son propriétaire chinois et est menacé de relégation. Mais Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur, a réussi à réunir une offre de reprise.

Lionel, président du club de supporters les Parigots de Sochaux, est soulagé. "On a l'impression de revenir parmi les vivants, parce qu'on nous donnait pour mort il y a encore quelques semaines, même quelques jours", a-t-il expliqué. Il a salué une "mobilisation extraordinaire depuis la base, depuis les supporters jusqu'au plus haut niveau pour sauver l'institution".

"On entrevoit l'avenir avec un grand optimisme et on attend avec impatience la bonne décision", a conclu Lionel. Les instances dirigeantes du club français doivent se prononcer, mardi 1er août, sur le sort de Sochaux.

À écouter également dans ce journal

Électricité - Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10% dès le 1ᵉʳ août, après une augmentation de 15% au mois de février. Depuis deux ans, les prix ont progressé de plus de 30% en raison de la réduction du bouclier tarifaire.

JMJ - Les Journées mondiales de la jeunesse débutent à Lisbonne, mardi 1ᵉʳ août. Elles rassemblent un million de pèlerins de tous les pays, dont 40.000 Français.



Coup d'État au Niger - La junte accuse la France de vouloir intervenir militairement, ce que la ministre des Affaires étrangères a formellement démenti.