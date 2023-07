Niger : quelles sont les forces françaises présentes sur place ?

Cinq jours après le coup d'État militaire au Niger, la tension monte encore d'un cran entre la France et les putschistes. Ces derniers accusent Paris de préparer une intervention militaire, au lendemain d'une manifestation anti-française ce dimanche 30 juillet devant l'ambassade à Niamey. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il répliquerait de façon immédiate et intraitable si l'on s'en prenait aux ressortissants ou aux intérêts français.

1.500 soldats français sont déjà sur place, mais ils dépendent de l'armée nigérienne. Après le départ de ses soldats du Mali et du Burkina Faso, la France a réorganisé sa présence au Sahel et le choix du Niger s'est imposé. Le pays servait jusque-là de base de transit pour ses opérations au Mali. Les deux pays ont donc choisi d'établir un partenariat et c'est dans ce cadre que les 1.500 soldats français ont été placés sous l'autorité de l'armée nigérienne. L'idée, c'est que la présence de la France se fasse plus discrète.

Sur le terrain, les militaires français opèrent en appui des troupes nigériennes dans la lutte contre les djihadistes, avec des drones et des avions de chasse. Se pose désormais la question de l'avenir de la présence des soldats français au Niger. Si le régime démocratique n'est pas rétabli, ils ne peuvent évidemment pas rester sous l'autorité d'un pouvoir putschiste. La junte au pouvoir pourrait leur demander de partir, comme ça s'est déjà passé au Mali ou au Burkina Faso. Si c'est le cas, il restera alors 1.000 soldats français dans la région, au Tchad.