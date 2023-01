ÉDITO - Sochaux-Caen : "Le foot français se couvre de ridicule", dénonce William Galibert

Le match de la polémique. Initialement prévu ce samedi, la rencontre de Ligue 2 entre Sochaux et Caen a été reporté au vendredi 20 janvier à 18h45 après plusieurs heures de tergiversations.

Le Stade Malherbe de Caen est en effet touché par un drame. Armelle Moulin, la femme de l’entraîneur caennais Stéphane Moulin, qui était gravement malade, est décédée cette semaine. Ses obsèques auront lieu ce samedi 14 janvier, date où devait se tenir la rencontre entre les deux équipes.

Caen a alors naturellement demandé un report. La ligue de foot était d’accord, le diffuseur télé était d’accord, mais Sochaux n’était pas d’accord, car c'était trop compliqué, trop de logistique, trop d’argent dépensé. Je me suis même demandé s’ils n’allaient pas dire que ça serait plus commode de reporter les obsèques.

Il a fallu des réactions outrées de joueurs, actuels ou anciens, de dirigeants, de suiveurs du foot, d’élus et que Caen menace de ne pas se rendre à Sochaux pour qu’enfin, tard ce jeudi soir, on apprenne que le match allait être repoussé à vendredi prochain.

Un football français qui se couvre de ridicule

En début de semaine, Noël le Graët, le patron de la fédération avait placé le curseur très haut en termes de muflerie, de méthodes brutales et d’impolitesse. Là aussi, on a frôlé des sommets, et on se passerait bien du panache avec lequel le foot français se couvre de ridicule depuis quelques jours.

Les joueurs de Caen et le staff pourront assister à la cérémonie, et entourer leur entraîneur dans ce moment où le football parait bien futile. On aurait toutefois bien aimé que le bon sens, qu’une forme d’humanité assez basiques suffisent dans cette histoire, un point c’est tout.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info