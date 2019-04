Sochaux : le nouveau président veut "retrouver la voie de la victoire"

et Christian Ollivier

publié le 23/04/2019 à 20:20

La situation est confuse au sein du plus ancien club professionnel du football français. Le FC Sochaux-Montbéliard, qui se bat pour rester en Ligue 2, semble en proie à des luttes intestines, notamment au niveau de ses dirigeants. Propriété du groupe chinois Tech Pro, il y a eu cacophonie ses dernières heures quant à l'identité du patron du club qui fête ses 90 ans.





Jusqu'ici président, Wing Sang Li semble avoir été débarqué par le nouveau numéro 1 de Tech Pro Frédéric Dong Bo. Ce que Wing Sang Li conteste toujours. Néanmoins, celui qui se présente comme le nouveau boss de FCSM a assuré mardi 23 avril à RTL qu'il prend en main les destinées de l'ex-club de Peugeot.

"Me rendre à Sochaux, c'est dans mon agenda, je vais m'y rendre très prochainement. J'espère la semaine prochaine, ou au plus tard dans deux semaines", a assuré à RTL Frédéric Dong Bo. Une visite qui viserait à rassurer les supporters du club mais aussi la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). "La DNCG, c'est dans mon agenda", a affirmé le patron de Tech Pro.

Asphyxié financièrement, le FC Sochaux doit présenter des garanties à la DNCG s'il veut garder sa place en Ligue 2, s'il l'obtient sur le terrain. "J'ai beaucoup d'admiration pour Sochaux. C'est un club historique. Pour moi, c'est plus qu'un club", tente de rassurer Frédéric Dong Bo. "Nous pouvons retrouver la voie de la victoire", a-t-il promis, en évoquant les 90 ans d'histoire du club champion de France en 1935 et 1938.