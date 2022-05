Sochaux : il ramène sa Peugeot à l’usine pour fêter le million de kilomètres parcourus

Fabrice Gommé et sa Peugeot 307 sont en route vers le million de kilomètres. Avec son véhicule datant d'il y a 16 ans, l'automobiliste, très gros rouleur, a décidé pour l'occasion de retourner en pèlerinage à l'usine Peugeot de Sochaux-Montbéliard.

Il est arrivé à l'entrée de l'usine ce vendredi 27 mai en début de soirée. "Elle est née ici (...) la voiture connaît l'endroit", déclare Fabrice Gommé. Pour accueillir la voiture au compteur presque millionnaire, tous les ouvriers de Sochaux, qui ont construit la voiture en 2006, sont présents. Ils brandissent une pancarte sur laquelle est inscrit le chiffre "1.000.000".

Fabrice, le conducteur, reçoit même les félicitations des ouvriers. "Là, on est dans la chaleur humaine, on se regarde et on se comprend. On comprend que c'est ensemble qu'on a fait ça. Eux ont fait la voiture, nous on a fait les kilomètres", se réjouit Fabrice Gommé. "Je suis ému, ça me touche, c'est 15 ans de ma vie", poursuit-il.

"Qu'est-ce que vous avez fait de spécial sur cette voiture pour qu'elle fasse autant de kilomètres ?", lance-t-il aux ouvriers en plaisantant. Deux d'entre eux lui répondent : "On l'a faite avec amour, on s'est donné corps et âme". Il reste officiellement 30km à effectuer à bord de la Peugeot 307 afin d'atteindre le million de kilomètres.

