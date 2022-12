Pour la finale de la Coupe du monde au Qatar, 6000 supporters sont attendus à Lusail ce dimanche. Avec une affiche de rêve, les Bleus contre l'Argentine de Lionel Messi, pour tenter de décrocher une troisième étoile. Depuis la qualification de l'équipe de France mercredi dernier, les agences de voyage s'activent pour acheminer les supporters coûte que coûte. Quitte à affréter des avions supplémentaires.

Dès la fin du match France-Maroc en demi-finale, le téléphone a commencé à sonner chez Groupe Couleur, agence de voyage spécialisée dans le sport et partenaire de la FFF. Au bout du fil, des supporters français voulant partir au Qatar.

Cependant, tout avait été prévu à l'avance : "On a affrété 4 avions pour la finale à Doha. En urgence suite à la qualification contre le Maroc mercredi soir, on a activé les différentes options de vol qu'on avait posé au préalable. Nous avons donc 4 avions et environ 1000 supporters qui vont voyager avec nous pour la finale ce week-end", raconte Rémy Brosset du service marketing de Groupe Couleur.

Des voyages de dernière minute : vol, navette et place pour le stade, qui se méritent, surtout financièrement. "La formule avec le vol et la nuit d'hébergement commence à 1850 euros, la place est à rajouter. Le premier prix en catégorie 3 [pour les places, NDLR], est autour de 600 euros", explique le responsable, qui admet que cela "peut représenter une grosse somme" pour nombre de clients. "Mais c'est le coût d'un rêve", souligne Rémy Brosset.

Malgré le prix, tout s'est vendu comme des petits pains. Les premiers supporters décollent ce samedi matin, les autres feront l'aller-retour demain dans la journée.

À écouter également dans ce journal

Coupe du monde 2022 - Cinq joueurs de l'équipe de France sont encore malades ce samedi. Contaminés par un mystérieux virus, leur absence fait planer le doute sur le vestiaire des Bleus pour la finale.

Santé - Le ministère de la Santé appellent à un sursaut de la vaccination pendant les fêtes, mais les soignants font visiblement la sourde oreille.

Incendie de Vaulx-en-Velin - Un rassemblement est prévu ce samedi après-midi en hommage aux victimes de l'incendie qui a fait 10 morts dont 5 enfants vendredi, dans un immeuble près de Lyon. L'enquête pour déterminer les causes du drame se poursuit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info