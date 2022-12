Incendie de Vaulx-en-Velin : ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l'incendie meurtrier de Vaulx-en-Velin, qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 5 enfants cette nuit. D'après les premiers éléments relevés sur place, le feu serait parti du rez-de-chaussée de l'immeuble situé dans la banlieue de Lyon. Les flammes auraient pris dans les parties communes, ou bien dans un local du bâtiment de 7 étages.

Mais on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie, car il est impossible d'en déterminer les causes aussi rapidement et avec certitude. Cependant, aucune hypothèse n'est écartée, y compris la piste de l'incendie criminel, a rappelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Acte malveillant, mégot ou dysfonctionnement électrique ? Sur place, les habitants assurent qu'il y avait là un point de deal. Ses occupants auraient-ils, par exemple, allumer un feu pour se réchauffer qui aurait dégénéré ?

L'enquête ouverte ce vendredi devrait permettre de répondre à ces questions. Elle devrait durer plusieurs jours. À cette heure, le lourd bilan des victimes reste le même que ce matin : 10 personnes dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans ont perdu la vie. 4 habitants sont également très gravement blessés.

En réaction au drame, deux cellules d'écoute ont été ouvertes dans des établissements scolaires locaux : l'école Jean Villard et le collège Simone Lagrange, que fréquentaient certaines des victimes.

