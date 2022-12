Incendie à Vaulx-en-Velin : ce que l’on sait du drame qui a fait dix morts

À Vaulx-en-Velin dans le Rhône, dans la banlieue de Lyon, un important incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble d'habitation de sept étages. Le dernier bilan connu est terrible : dix morts, dont cinq enfants. Quatre personnes sont également en urgence absolue et il y aurait également une dizaine de personnes plus légèrement touchées, choquées, intoxiquées.

Sur place, devant l'immeuble où cela s'est produit, aucune trace sur la façade, pas de traces de feu, pas de traces d'incendie. Et pour cause, le sinistre a pris visiblement et certainement à l'entrée de l'immeuble, dans la cage d'escalier, dans le hall d'entrée.

Les flammes et les fumées se sont propagées aux étages. Sachant que le feu s'est déclenché autour de 3h20 du matin, les gens dormaient. Beaucoup sont probablement morts dans leur sommeil.

170 pompiers sur place

D'importants moyens ont été mobilisés, environ 170 pompiers sont toujours sur place, même si le sinistre est totalement maîtrisé. Il y a encore une bonne dizaine de camions dans ce quartier qui est évidemment bouclé, on ne peut plus accéder à l'endroit. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a provoqué l'incendie. Sur place, certains parlent de squatteurs qui auraient pu mettre le feu de manière accidentelle ou pas. C'est une des possibilités.

On peut donc imaginer que des gens qui étaient à l'extérieur, qui avaient froid, aient allumé, dans le hall de l'immeuble, un incendie sans le vouloir. L'enquête le dira, mais en tout cas, ce n'est pas un incendie dans un appartement, un court-circuit ou une plaque de cuisson. Sur la façade, il n'y a strictement rien et même en s'approchant, on n'imagine absolument pas que dans cet immeuble-là, dix personnes ont trouvé la mort dans les flammes et les fumées.

Les préfets de région du Rhône et la maire de Vaulx-en-Velin sont bien sûr sur place, ainsi que le procureur de la République.

