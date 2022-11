INVITÉ RTL - Réintégration des soignants non-vaccinés : "Le débat n'a pas lieu d'être", pour Arnaud Robinet

Faut-il réintégrer les soignants non-vaccinés contre le coronavirus ? Le débat a fait rage cette nuit à l'Assemblée nationale. Les députés ont en effet débattu autour d'une proposition de loi de LFI demandant de réintégrer le personnel non-vacciné contre le Covid-19 des établissements de santé et de secours, pour y pallier les pénuries d'effectifs.

Invité de RTL ce vendredi 25 novembre, le maire de Reims Arnaud Robinet (Horizons), nouveau président de la Fédération hospitalière, s'est dit opposé à la réintégration de ces soignants. Pour lui, "le débat n'a pas lieu d'être tant que la Haute autorité de santé n'a pas rendu d'avis".

"C'est une question morale, d'éthique, de santé publique. Quand on est agent hospitalier il y a des règles", a-t-il affirmé. Arnaud Robinet a par ailleurs rappelé que la France comptait actuellement 650.000 infirmiers et infirmières, et que seulement 500 n'étaient pas vaccinés contre la Covid-19 et donc ne pouvaient plus exercer leur métier.

