INFO RTL - Coupe du monde : 3.000 billets supplémentaires distribués aux supporters français pour la finale

Une affiche de rêve. La finale de la Coupe du monde au Qatar, France-Argentine, débutera dimanche 18 décembre à 16h. Pour l'occasion, 3.000 billets supplémentaires seront distribués, ils seront donc 6.000 supporters à encourager l'équipe de France à Doha ce dimanche. Les Bleus de Didier Deschamps affronteront les bleus ciel et blanc de Lionel Scaloni, et une seule équipe repartira avec une troisième étoile sur son maillot. Une finale au parfum de revanche pour les Argentins, battus par la France 4 à 3 en 2018.

Chacun observe les forces et les faiblesses de l'adversaire. Les Bleus redoutent les dribbles de Lionel Messi. Toutefois, le plan serait d'empêcher toute l'équipe argentine de jouer.

"On a vu tous les matchs de la compétition. L'Argentine, je pense que c'est un peu comme nous, un collectif fort avec un joueur qui ressort, on sait que Léo c'est ce qu'il y a de mieux au monde. On va regarder comment on peut leur faire mal mais aussi comment les défendre pour être prêts à 100% pour dimanche", explique Antoine Griezmann.

L'arbitre de cette finale sera Polonais. Szymon Marciniak a déjà arbitré France-Danemark, match que les Bleus avaient remporté.

