Coupe du monde : ce qu'il faut savoir sur la finale France-Argentine

Un rendez-vous avec l'histoire. Ce dimanche 18 décembre (16h, heure française), l'équipe de France va affronter l’Argentine dans le cadre de la finale de la Coupe du monde 2022. Pour les deux équipes, l’issue de ce rendez-vous pourrait être grandiose et légendaire. D’un côté, les Bleus pourraient devenir les troisièmes à remporter deux sacres d’affilée après l’Italie en 1934 et 1938 et le Brésil 1958 et 1962, de l’autre côté, l’Argentine, qui court après une troisième étoile après 1978 et 1986, viendrait parachever la carrière internationale de Lionel Messi.

Une victoire permettrait à l’ancien joueur du FC Barcelone de remporter le dernier grand titre qu’il manque à son palmarès et de potentiellement s'inscrire, sans contestation, tout en haut du panthéon du football.

La France et l’Argentine se sont rencontrées à 12 reprises depuis 1930, dont trois fois en Coupe du monde (1930, 1978 et 2018). Au bilan des confrontations, l’équipe sud-américaine mène largement avec six succès contre trois victoires pour la France et trois matches nuls. Au total, la France a inscrit onze buts et en a concédé 15.

À noter que la dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 30 juin 2018 à Kazan en 8e de finale du Mondial 2018. Pogba et consorts s’étaient alors imposé 4-3 dans un match de folie marqué notamment par l’incroyable but de Benjamin Pavard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info