C'est la consécration pour Manchester City. Ce samedi 10 juin, en finale de la Ligue des champions, le club anglais s'est imposé 1-0 contre l'Inter Milan. Une joie immense pour l'équipe de Pep Guardiola, qui inscrit un nouveau titre dans l'histoire du club.

L'aboutissement suprême d'un projet né en 2008, lors du rachat du club par les Émirats arabes unis. Malgré plus d'un milliard d'euros dépensé dans le recrutement des joueurs et quinze ans de domination incontestable sur le football anglais, le club britannique n'avait toujours pas remporté le moindre titre européen. Cette année, le triplé est donc historique, car cette saison, les Citizens ont tout gagné : le championnat, la coupe nationale et la coupe d'Europe.

Ce trophée était très attendu par le club mais surtout par Pep Guardiola, à la tête de l'équipe depuis sept ans. Le technicien espagnol n'avait plus remporté de Ligue des champions depuis douze ans. La dernière fois, c'était en 2008 avec le FC Barcelone. Presque une anomalie pour Pep Guardiola qui rentre dans le Panthéon des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et qui permet aujourd'hui à Manchester City de concurrencer les plus grands clubs européens.



À écouter également dans ce journal

Annecy - Le réfugié syrien qui a poignardé deux adultes et quatre très jeunes enfants dans un parc d'Annecy, a été mis en examen, notamment pour "tentatives d'assassinat", et placé en détention ce samedi 10 juin

Loiret - Un accident de voiture a fait trois morts et deux blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans le Loiret. Trois autres personnes sont en urgence absolue après qu'une voiture ait heurté une foule rassemblée pour un mariage.

Politique - Bernard Cazeneuve a lancé son mouvement "La Convention", celui des "orphelins de la gauche", à Créteil, avec la présence de l'ancien président François Hollande.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info