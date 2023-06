Attaque à Annecy : l'assaillant mis en examen pour "tentatives d'assassinat"

Le réfugié syrien qui a poignardé six personnes dont quatre très jeunes enfants dans un parc d'Annecy a été mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et "rébellion avec arme" et placé en détention provisoire, a indiqué ce samedi 10 juin la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis.

Abdalmasih H "n'a pas souhaité s'exprimer", aussi bien lors de sa garde à vue de 48 heures que devant les deux juges d'instruction chargés de l'enquête, a déclaré la procureure en conférence de presse. Depuis son interpellation, l'assaillant âgé de 31 ans n'a donné aucune explication et fait "obstruction à la garde à vue", notamment en se "roulant par terre".. Examiné à deux reprises par un médecin, ce dernier a jugé compatible la poursuite de la garde à vue de l'assaillant.

"Des dépistages sanguins aux stupéfiants et à l'alcool ont été réalisés et se sont révélés négatifs", a précisé Line Bonnet-Mathis. "Le médecin psychiatre a relevé l'absence d'éléments délirants francs." La procureure a également annoncé que le pronostic vital de toutes les victimes n'est désormais plus engagé. "Tous les blessés ont été examinés par des médecins légistes", précise-t-elle.

