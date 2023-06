DOCUMENT RTL - Attaque d'Annecy : l'émotion de l'arrière grand-mère d'une petite victime

Le réfugié syrien qui a poignardé deux adultes et quatre très jeunes enfants dans un parc d'Annecy, a été mis en examen, notamment pour "tentatives d'assassinat", et placé en détention ce samedi 10 juin, sans avoir dit un seul mot à ce stade. Après la frayeur, l'heure est au soulagement pour les proches des victimes. Leur pronostic vital, pour la plupart en urgence absolue après l'attaque, n'est plus engagé, a indiqué la procureure d'Annecy Line Bonnet lors d'une conférence de presse.

La petite Alba fait partie des six personnes victimes de l'attaque. Son arrière grand-mère a espoir qu'elle arrive à surmonter tout ça. "C'est une magnifique petite-fille qui aura trois ans fin août. Il y a aussi le petit Enio, c'est son cousin germain, il est toujours sous surveillance", explique-t-elle, assurant prendre des nouvelles "au moins sept ou huit fois par jour".

Cette situation est difficile à vire "pour toute la famille", poursuit la retraitée. "Ça paraît invraisemblable. C'est terrible, c'est incompréhensible. Il a fallu qu'elle arrive au moment où ce monsieur, moi j'appelle ça un fou, est arrivé sur elle", déplore-t-elle. "C'est rare que des jeunes enfants comme ça soient agressés de cette façon".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info