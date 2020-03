publié le 14/03/2020 à 17:05

Alors que l'épidémie de coronavirus s'étend sur le territoire français, et paralyse tous les secteurs, le président de l'Olympique lyonnais (OL) Jean-Michel Aulas a estimé qu'il faudrait annuler la Ligue 1 s'il n'était pas possible de la terminer.

Dans une interview accordée au Monde, vendredi 13 mars, le président du club s’est prononcé en faveur d'une "saison blanche", c'est-à-dire sans relégations ni attribution d'un titre de champion. "Le plus logique serait alors de dire 'on annule tout et on repart sur la situation du début de saison'", a-t-il expliqué au quotidien.

Actuellement à la 7e place du championnat, à 10 points de Rennes (3e), 16 de l'OM (2e) et 18 du PSG, le leader, l'Olympique lyonnais vit une saison difficile cette année. Cette annonce en fait donc sourire certains puisque si le championnat de France venait à être annulé selon les dispositions avancées par son président, le club en serait le grand vainqueur et retrouverait le chemin de la Ligue des Champions (l'OL a terminé 3e lors de la saison passée).

Depuis, la présidente de la Ligue de football professionnel (LFP) Nathalie Boy de la Tour a répondu au président, ce samedi matin, sur beIN Sports. Cette dernière a expliqué qu'elle était "convaincue" que la Ligue 1 irait à son terme. Dans la foulée, Jean-Michel Aulas a tweeté que ce n'était pas ce que lui avait dit la présidente un peu plus tôt.

Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP, « convaincue » que la saison de Ligue 1 ira à son terme - Foot - Coronavirus ⁦@OL⁩ @LFP pas ce que vient de m dire NBdlT:bien sûr on fait tout pour que la L1 reprenne mais si c pas le cas on fait quoi?😉 https://t.co/yVJ7d8swyL — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020