Coronavirus : dans quels pays les championnats de football se poursuivent-ils ?

Malgré l’épidémie de coronavirus et le confinement, quatre championnats se poursuivent actuellement. Au Burundi, on joue au football. Il reste encore trois journées à disputer et là-bas les rassemblements sont toujours autorisés. Au Tadjikistan, on parle de 300 cas positifs et où, le week-end dernier, on a lancé le championnat avec des matchs à huis-clos.



En Biélorussie, 600 cas de coronavirus ont été reportés, ainsi que 8 décès. Des groupes de supporters ont décidé de boycotter les matchs qui se poursuivent. Et les images des matchs ont été vendues à la Russie, à l’Inde, à Israël. Au Nicaragua, on compte 5 cas positifs et un décès. Les cinémas sont fermés, mais on joue au sport numéro 1, le baseball, mais aussi au football.

En France, les cyclistes aimeraient prendre exemple sur les cyclistes allemands, comme les cyclistes néerlandais, les Belges, qui en fait, eux, peuvent s’entraîner seuls sur les routes. Ils peuvent sortir en solitaire pour s’entraîner. Ils aimeraient obtenir une dérogation mais pour l’instant le ministère est ferme là-dessus.

Les footballeurs allemands, eux, n’ont pas repris leurs championnats, mais ils s’entraînent de nouveau. Les mesures en Allemagne sont moins strictes qu’en France donc on s’entraîne sur plusieurs terrains, par petits groupes. On respecte bien entendu les distances, pas de tacles.

Certains footballeurs, comme à Wolfsburg, portent même des gants sous 22 degrés. Les douches et les repas sont pris à la maison. Et en fait, les Allemands espèrent pourquoi pas reprendre avec des matchs à huis clos leur championnat le 2 mai prochain.