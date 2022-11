L'Équipe de France, déjà qualifiée pour la prochaine du Mondial, affrontera la Tunisie mercredi à 16h. Didier Deschamps songera probablement à ménager certains joueurs pour éviter de nouvelles blessures alors qu'une rumeur persistante laisse entendre que Karim Benzema pourrait faire son retour.

L'attaquant est en effet sur le chemin du retour à l'entraînement, en Espagne, mais pas tout de suite. Sans doute pas avant ce week-end, lorsque les Bleus joueront leur 8e de finale. L'avant-centre du Real Madrid va devoir dans un premier temps multiplier les séances pour voir si sa blessure à la cuisse est totalement résorbée. Ensuite, il devra retrouver du rythme. En l'espace de six semaines, il n'aura joué que 28 minutes, ce qui est très peu pour l'intensité que requiert un match de Coupe du monde. Les Bleus, s'ils sont qualifiés, joueraient alors à ce moment-là un quart de finale.

Pour toutes ces raisons, un retour de Karim Benzema au Qatar reste totalement improbable. Le staff de l'Équipe de France n'y pense pas. Le règlement l'y autorise car l'attaquant est toujours sur les feuilles de match. Au mieux, Karim Benzema serait apte pour une demi-finale. Mais Didier Deschamps ne bousculera pas un groupe qui a tracé sa route, lancé dans la dernière ligne droite de la compétition.

À écouter également dans ce journal

Assemblée nationale - Une loi anti-squat est examinée depuis lundi soir. Celle-ci vise à protéger davantage les propriétaires face aux mauvais payeurs ou aux squatteurs.

Réforme des retraites - Malgré les menaces de fronde sociale, le gouvernement a bien l'attention de faire voter ce texte qui fâche, et le plus rapidement possible selon les informations de RTL.

Coignières - Dans la nuit de samedi à dimanche, un adolescent de 14 ans a été tué par des coups de marteau dans une rixe dans les Yvelines. "Je me sens dévastée", a confié la maman de Djibril au micro de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info