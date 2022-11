Un but face à l'Australie lors de l'entrée en lice de l'équipe de France (4-1), le doublé de la victoire face au Danemark (2-1) pour offrir la qualification aux Bleus avant même le dernier match de poule face à la Tunisie (mercredi 30 novembre, 16h) : Kylian Mbappé pointe en tête du classement des buteurs à égalité avec l'Équatorien Enner Valencia.



"J'ai le sentiment, et j'en avais eu l'intuition après le retrait de Benzema, que tout allait tourner autour de Mbappé, qu'on allait jouer pour lui au fond, confie Pascal Praud. Et c'est un peu ce qui se passe". Alors, est-il déjà le Dieu du stade, le meilleur joueur de la Coupe du monde à bientôt 24 ans (le 20 décembre) et le futur Ballon d'Or ?

"Attendez les matches éliminatoires, lui répond Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL. Laissez faire le temps. Vous êtes tout de suite dans le raccourci. C'est aussi disproportionné que la façon dont il a été dézingué lorsqu'il a raté son penalty à l'Euro face à la Suisse". Écoutez leur échange musclé.

