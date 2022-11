Coupe du monde : pourquoi le drapeau du Brésil doit beaucoup à la France ?

Le Brésil affronte ce lundi 28 novembre la Suisse en Coupe du monde. On vous explique pourquoi le drapeau brésilien doit beaucoup à la France. Et précisément à deux Français. Le premier, c’est Jean-Baptiste Debret, peintre officiel à la cour de Napoléon.

Après la défaite de l'Empereur, il s’exile au Brésil. Lorsque l’indépendance du pays est proclamée en 1822 par le roi Pierre 1er, celui-ci grand admirateur de Napoléon demande tout naturellement à Debret de dessiner le drapeau brésilien... Qui est toujours le drapeau actuel ?

Non mais il en reprend une grande partie. Le losange jaune sur fond vert, c’est signé Debret. Au passage, on nous raconte que le vert c’est pour l’Amazonie et le jaune pour l’or et les richesses du pays. C’est du flan : le vert, c’est la couleur des Bragance, famille royale portugaise dont Pierre 1er était un descendant. Et le jaune, l’une des couleurs des Habsbourg, dynastie autrichienne qui dirigea le pays à la fin du 17ème siècle et dont l’épouse de Pierre 1er était issue.

"Ordre & progrès"

Et le globe bleu avec les étoiles blanches, c’est pas Debret ? Le bleu oui mais le globe avec les 27 étoiles non. D’ailleurs, vous aurez remarqué que ces étoiles sont placées de manière disparate. C’est en fait une représentation du ciel étoilé tel qu’il était visible à Rio de Janeiro le jour de la proclamation de la République en 1889. Chacune de 27 étoiles correspond à un État du Brésil. Et la façon dont elles sont assemblées dessinent les différentes constellations.

La devise du Brésil sur cette bande blanche incurvée qui traverse le globe bleu. C’est "Ordem & progresso" ("Ordre & progrès"). Et bien cette devise, on la doit à Auguste Comte, grand philosophe fondateur du positivisme dont les Républicains brésiliens étaient de fervents adeptes. Oui au Brésil aussi, le Comte est bon !

Enfin, le nom Brésil vient d’un arbre, le pau brasil, appelé aussi pernambouc. Un arbre au cœur rouge dont on se servait pour les teintures textiles rouge comme de la braise… braise…Brésil, ça vient de là.

