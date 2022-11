INVITÉ RTL - Retraites : "Est-ce que le gouvernement a envie de mettre le feu au pays ?", demande Berger

Le troisième et dernier cycle de discussions autour de la réforme des retraites débute ce lundi 28 novembre. Invité de RTL, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT a fait le point sur les négociations. "Être entendu, c'est avoir des choses palpables, pour l'instant on n'a rien d'écrit de la part du ministère du Travail. On va rentrer dans une autre discussion, sur la question du financement", explique-t-il.

"Le gouvernement nous fait peur partout en disant qu'il y a un énorme déficit. Il n'y a sûrement pas besoin de décaler l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans", selon lui. Certains disent pourtant que le fait de repousser l'âge de départ va mécaniquement améliorer l'emploi des seniors. "C'est très hypocrite, il faut d'abord des mesures coercitives dans les entreprises", réagit Laurent Berger.

"Travailler jusqu'à 62 ans, pour nombre de travailleurs aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile", ajoute-t-il. Selon le secrétaire général de la CFDT, "le système des retraites est un système qui est injuste aujourd'hui. On peut travailler toute sa vie et avoir à peine de quoi vivre à la retraite. Il faut remettre des éléments de justice dans le système des retraites".

Le report de l'âge de départ "pénaliserait les travailleurs de deuxième ligne", explique Berger. "Est-ce que le gouvernement a envie de mettre le feu au pays et de faire une réforme profondément injuste pour les plus modestes ?", demande-t-il.

