Coupe du monde 2022 : le programme de mardi 29 novembre avec Galles-Angleterre et Iran-USA

Les groupes A et B de la Coupe du monde 2022 livrent leur verdict, mardi 29 novembre, avec le début d'une séquence de quatre jours avec deux matches à 16h et deux autres à 20h pour respecter l'impartialité. Dans le A (matches à 16h), trois équipes peuvent ensore se qualifier pour les 8es de finale : les Pays-Bas (4 points, différence de buts de +2), l'Équateur (idem) et le Sénégal (3 pts, 0). Le Qatar, pays hôte, est éliminé après deux défaites.

Les Hollandais, après une victoire contre le Sénégal (2-0) et un nul face à l'Equateur (1-1), n'ont besoin que d'un nul contre le Qatar pour accéder à la phase à élimination directe. Ils peuvent même se permettre une improbable défaite contre le pays hôte si les Équatoriens battent le Sénégal. L'Équateur se qualifiera en cas de succès ou de nul. Les Sénégalais devront sans doute s'imposer pour continuer l'aventure.

Dans le groupe B (matches à 20h), toutes les équipes peuvent en théorie encore se qualifier, même si la tâche s'annonce quasi impossible pour les Gallois (1 pt, -2) et qu'elle est quasiment acquise pour l'Angleterre (4 pts, +4). Une victoire ou un nul contre le voisin gallois la qualifieraient à coup sûr. Une défaite par moins de quatre buts d'écart serait également suffisante.

L'Iran a son destin en mains

L'Iran (3 pts, -2) a son destin en mains grâce à sa victoire sur le Pays de Galles (2-0). S'ils battent les États-Unis, les hommes de Carlos Queiroz seront en 8es pour la première fois de leur histoire. Un nul les qualifieraient aussi si les Anglais ne sont pas battus par les Gallois. En revanche, défaite interdite.

Pour les Américains, pas d'arithmétique compliquée : seule une victoire sur l'Iran les qualifie. Les Gallois doivent non seulement l'emporter contre les rivaux anglais, mais ils doivent aussi rêver d'un nul dans l'autre rencontre. Sauf à battre l'Angleterre sur un score fleuve, avec quatre buts d'écart.

Coupe du monde : le programme du 29 novembre

16h : Pays-Bas - Qatar (groupe A)

16h : Équateur - Sénégal (groupe A)

20h : Pays de galles - Angleterre (groupe B)

20h : Iran - États-Unis (groupe B)

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info