Les infos de 5 h - Coupe du monde : sur les Champs-Élysées, l'espoir s'est transformé en larmes

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022. Rassemblés à travers tout le pays, les supporters des Bleus n'ont pas pu fêter, comme ils l'espéraient, la troisième étoile sur le maillot tricolore. Sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, la pluie s'est rapidement mêlée aux larmes.

Une heure après le sifflet final, il ne restait plus que des gobelets écrasés sur les pavés de l'iconique avenue parisienne. Elle s'était pourtant remplie au fur et à mesure de la journée pour suivre ce match légendaire. Au micro de RTL, certains ont néanmoins voulu se rappeler "des bons souvenirs et de l'émotion" procurée par ce mondial, tandis que d'autres sont apparus particulièrement abattus : "Je suis dégouté, on méritait de gagner".

Rapidement, les drapeaux trempés bleu, blanc, rouge sont rangés dans les sacs. Il y aura quelques arrestations, un peu de gaz lacrymogène, mais il restera surtout la fierté des supporters envers leur équipe. Ces derniers ont déjà pris rendez-vous dans quatre ans, pour décrocher, cette fois-ci, un troisième sacre mondial.

À écouter également dans ce journal

Incendie à Vaulx-en-Velin - Malgré le début de l'enquête, l'origine de ce terrible incendie meurtrier n'a toujours pas été élucidée.

France - Argentine - Emmanuel Macron a tenté de réconforter les joueurs dans le vestiaire. Le président a aussi confié avoir demandé à Didier Deschamps de poursuivre l'aventure à la tête des Bleus.



Algérie - La France met fin à la crise des visas avec l'Algérie.

