Coupe du monde 2022 : des scènes de liesse dans toute l'Argentine

Tout un pays en fête. Après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde, c’est toute une nation qui s’est rassemblée pour fêter sa troisième étoile. Des millions de personnes ont envahi, ce dimanche, les rues, places et artères principales du pays. De tout âge, d'enfants à aïeux, les Argentins se sont réunis pour fêter un titre qu’ils attendaient depuis 1986.

Dès le coup de sifflet final, les rues de Buenos Aires se sont embrasées de bonheur et de joie. Par dizaines de milliers, les gens ont convergé vers l'Obélisque, monument emblématique de la capitale et lieu traditionnel des célébrations sportives. La population locale s’est réjouie d’un succès tellement attendu.

"C'est beaucoup de joie pour tout le pays. On le méritait", a ainsi expliqué à l’AFP, Gustavo Barreiro, 29 ans. "On est un pays qui a souffert, alors cette joie est bonne à prendre, pour souffler un peu", ajoutait-il en référence aux difficultés économiques et politiques que traverse actuellement le pays.

L'Argentine fête sa troisième étoile Crédit : TOMAS CUESTA / AFP

"On est nés pour souffrir. On est comme ça, nous les Argentins. Mais on continue d'aller de l'avant. Il est comme ça, ce pays !", exultait de son côté, Manuel Erazo, vendeur de bières à la sauvette. Une chose est sûre, la fête et les chants de victoire vont résonner pendant encore durant de longues journées dans les rues du pays.

