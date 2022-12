La Coupe du monde était un rêve pour le capitaine de l'équipe d'Argentine. Malgré ses 7 Ballon d'Or, Leo Messi n'était jamais sorti victorieux d'un Mondial. À 35 ans, il s'agissait probablement de sa dernière occasion. Et il s'est imposé à la tête des blancs et bleus, aux tirs au but contre la France après un match d'anthologie.

Leo Messi avait fait une frayeur à son équipe avant la finale contre la France, sautant un entraînement à cause d'une petite gêne musculaire. Mais malgré cette blessure, malgré la fatigue d'avoir joué l'intégralité des matchs de son équipe lors de cette Coupe du monde au Qatar, Messi s'est avéré décisif en finale.

En inscrivant le premier but de son équipe contre la France, sur un penalty redoutable à la 23e minute. Mais aussi le troisième, par une reprise du pied droit à la 110e, qui donne un avantage tant attendu pour une Argentine déstabilisée par le doublé de Mbappé en deuxième période. Au total, Messi est l'auteur de 7 buts au Qatar, deuxième buteur de la compétition derrière Kylian Mbappé et termine surtout meilleur joueur de ce Mondial.

Des matches marqués par sa forte présence sur le terrain, à l'opposé de son naturel introverti, Leo Messi s'est imposé comme leader des Argentins, en allant au contact, et en célébrant abondamment ses cinq buts devant les supporters argentins. Une intensité partagée par son équipe, dont l'esprit offensif a submergé les Bleus en première période de la finale.

Un esprit qui a permis aux Argentins de se reprendre en demi-finale contre la Croatie, également menée par le charismatique Luka Modric. Leur deuxième période leur a permis de s'imposer 3-0 contre les Croates en grande partie grâce aux passes et aux tirs à la précision diabolique de Leo Messi.

