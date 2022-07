Les infos de 18h - La rétrogradation administrative de Bordeaux en National confirmée en appel

Un monument du football français s'apprête à disparaitre. La commission d'appel de la FFF a confirmé ce mardi 5 juillet la décision de la DNCG de reléguer administrativement les Girondins de Bordeaux en National, soit la troisième division.

En difficulté financière après sa relégation sportive en Ligue 2 à la fin de la saison passée, le club girondin, reçu mardi à Paris, n'a pas réussi à convaincre la DNCG fédérale. Cette décision pourrait en entrainer une autre, encore plus douloureuse pour les supporters des Girondins : son propriétaire Gérard Lopez avait reconnu ces derniers jours qu'en cas de décision défavorable, le club risquait le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire.

Le club devait trouver entre 30 et 40 millions d'euros pour clôturer la saison 2021-2022. Les garanties bancaires et ce dépôt d'argent ne semblent pas être arrivées malgré par exemple les six millions d'euros qu'avait touchés le club avec la plus-value réalisée sur le transfert d'Aurélien Tchouaméni.

Après cette décision, le club a décidé de faire appel de cette décision devant le Tribunal administratif.

À écouter également dans ce journal

