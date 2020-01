publié le 16/01/2020 à 13:40

La crise s'accentue au sein de l'Olympique de Marseille. Alors que sur le plan sportif, la première partie de saison des Olympiens est plutôt bonne avec une actuelle deuxième place au classement de la Ligue 1, la mésentente est désormais actée entre certains supporters, l’entraîneur et le président du club Jacques-Henri Eyraud.

Ce dernier a annoncé avoir déposé plainte après avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux qui mentionnaient parfois jusqu'à l'adresse de son domicile. La genèse de cette crise se trouve dans la conférence de presse de l'entraîneur du club, André Villas-Boas qui dénonce les objectifs du président de l'OM porté davantage sur les finances que sur les résultats sportifs.

La priorité du club serait de retrouver une meilleure santé financière et donc de vendre des joueurs, ce que l'entraîneur ne souhaite pas, tout comme certains supporters marseillais très en colère. D'autant que cette saison, les résultats du club sont plus que satisfaisants. Toujours en froid avec les supporters, le président Jacques-Henri Eyraud s'était fait plutôt discret depuis le début de la saison.

À écouter également dans ce journal

Justice - La cour d'appel de Paris a annulé la garde à vue de Murielle Bolle en 1984 dans l'enquête sur la mort du petit Grégory Villemin. Toutes les pièces du dossier faisant référence à cette garde à vue, au cours de laquelle elle accusait Bernard Laroche du meurtre, devront être annulées.



Professeurs - Le ministre de l'Éducation annonce sur RTL de futures augmentations pour les jeunes professeur, entre 70 et 90 euros nets par mois. Insuffisant pour plusieurs syndicats qui appellent au blocage des épreuves de contrôle continu la semaine prochaine.



Faits divers - Ramon Cortès est libre, selon la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes. Il est accusé d'avoir enlevé, séquestré, tué d'une balle dans la tête et enterré le corps de son ex-compagne. Après six ans de détention provisoire, la lenteur de la justice lui permet de retrouver la liberté sous contrôle judiciaire. Il se rendra libre à son procès en appel en avril.