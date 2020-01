et Marie-Pierre Haddad

publié le 16/01/2020 à 08:26

Depuis le 13 janvier, des négociations dans le cadre de la réforme des retraites se sont ouvertes au ministère de l'Éducation. Elles doivent déboucher sur une loi de programmation de revalorisations salariales. Les enseignants sortiront-ils gagnants de la réforme, comme le promet le gouvernement ? C'est tout l'enjeu de ces discussions.

Sur RTL, Jean-Michel Blanquer veut rendre le métier d'enseignant "plus attractif". "Les augmentations que l'on va faire peuvent se traduire dès l'année prochaine, en 2021, par des hausses très substantielles pour les jeunes professeurs. Un professeur qui commence aujourd'hui gagne 1.600 euros mensuels. Ce n'est pas assez et ce que nous voulons dès l'année prochaine, c'est qu'il puisse avoir entre 70 et 90 euros nets par mois supplémentaires".

Le ministre de l'Éducation estime qu'il est nécessaire de "travailler mieux pour gagner plus". "On a besoin, dans notre société du future, d'avoir des professeurs bien formés. La discussion est gagnante-gagnante. Je mets sur la table tout ce qui peut améliorer le service public (...) Je suis le premier avocat des professeurs".