La saison des Bleus prend fin ce lundi soir 19 juin au Stade de France face à la Grèce. Toujours dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024, les hommes de Didier Deschamps vont tenter de consolider la première place de leur groupe face à leur dauphin grec. Dernier match d'une saison marquée tout de même par une finale de Coupe du monde et un élan qui n'est pas retombé depuis. Tout l'enjeu de ce match est donc de finir en beauté.

Cette saison restera comme l'une des plus prolifiques et des plus complètes dans l'histoire de l'équipe de France. Le parcours en Coupe du monde évidemment, mais aussi des éliminatoires pour l'Euro, dans lesquels pour l'instant les Bleus réalisent un sans-faute.

Pour Antoine Griezmann, il s'agit du 61e match de la saison. L'attaquant madrilène tire la langue, comme certains de ses coéquipiers, mais il reste très heureux d'être encore sur la pelouse ce lundi soir. "J'adore être sur le terrain. Après, c'est vrai que tu mets un peu plus de temps à récupérer parce que tu es en fin de saison. Au lieu que ce soit un ou deux jours pour récupérer, tu as encore des petites séquelles au troisième. Après, ça dépend de l'intensité qu'il y a eu dans le match. J'ai les jambes pour courir et jouer des matchs encore et encore", assure l'attaquant.

Dans une rencontre parfois ennuyeuse vendredi, face à Gibraltar, certains peuvent prendre la lumière à l'heure des jambes lourdes et des vacances qui approchent. Randal Kolo-Muani par exemple, est attendu à la pointe de l'attaque face aux Grecs dans un Stade de France à guichet fermé qui voudra faire la fête dans l'une des dernières rencontres dans l'enceinte de Saint-Denis, avant le Mondial de rugby et les Jeux Olympiques.



