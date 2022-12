DIAPORAMA - Coupe du monde 2022 : les photos marquantes du Mondial

Clap de fin pour le mondial 2022. Après près d'un mois d'intense compétition, la Coupe du monde 2022 s'est conclue par une victoire de l'Argentine face à la France. Après un match fou, les coéquipiers de Lionel Messi ont décroché leur troisième étoile en remportant l'ultime séance de tirs au but.

Ce tournoi a été le théâtre de plein de surprises, rebondissements et retournement de situation. Entre l'élimination surprise de la Belgique et de l'Allemagne dès le stade des poules, l'échec du brésil face à la Croatie et le parcours du Maroc, plusieurs outsiders ont réussi à renverser des montagnes pour vivre leurs rêves.

Ce mondial devrait aussi sans doute être le dernier de deux légendes du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Même si l'issue a été plus heureuse pour l'un des deux, nul doute que leur rôle en sélection restera gravé pour longtemps.

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar Crédit : RAUL ARBOLEDA / AFP

