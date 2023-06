Coupe du Monde féminine de football : M6 et France Télévisions diffuseront les rencontres

La fin d'un long suspense. Ça y est, vous pourrez regarder cet été la coupe du monde de football féminin, et ce sera sur les chaines du groupe M6 et sur France Télévisons du 20 juillet au 20 août. Certains matchs de l'équipe de France seront diffusés sur M6, et d'autres grosses affiches sur W9.

Mardi 13 juin, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera avait annoncé sur RTL que M6 et le service public avaient fait "une belle offre" à la Fifa afin de diffuser le Mondial Féminin qui se déroulera en Australie et en Nouvelles-Zélande. Elle espérait un dénouement rapide, qui est finalement intervenu ce mercredi. Depuis plusieurs mois, la crainte de voir les rencontres des Bleues indisponibles sur les écrans français a pesé, avant qu'une solution soit enfin trouvée.

"Nos antennes et nos rédactions seront pleinement mobilisées pour suivre (le Mondial) et soutenir les Bleues dans leur parcours", a déclaré Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6. Par ailleurs, M6 et W9 diffuseront les matchs amicaux et les matchs de qualifications des Françaises pendant les 4 prochaines saisons.

