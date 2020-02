publié le 18/02/2020 à 13:39

Mardi 18 janvier à 21h, le PSG rencontre le Borussia Dortmund à l'occasion des 8es de finale de Ligue des champions. À quelques heures du match crucial, tous les regards sont tournés vers Neymar, qui a raté 3 des 4 derniers huitièmes de finale joués dernièrement par le PSG dans cette compétition, à chaque fois pour cause de blessure.

Cette saison, les résultats sont bons pour la star brésilienne en compétition nationale : 15 buts en 18 matchs, ce qui laisse espérer au staff parisien une bonne performance face à Dortmund. "On n'a pas d'autre joueur de la même qualité", a souligné Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.

Le fait qu'il n'ait joué aucune rencontre depuis 17 jours laisse tout de même planer quelques doutes sur la capacité de Neymar à être à 100% face à Dortmund. Le joueur a en tout cas indiqué être prêt sur les réseaux sociaux.

À écouter également dans ce journal

Affaire Griveaux - Le parquet de Paris a ouvert deux informations judiciaires contre Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo. Le 18 janvier, les enquêteurs ont commencé à procéder à l'examen des téléphones et des ordinateurs du couple afin de déterminer qui avait posté les vidéos et les conversations sur le net.

Islam - En parallèle du déplacement d'Emmanuel Macron à Mulhouse sur le thème du "séparatisme islamiste", un colloque des imams d’Europe contre la radicalisation aura lieu le 20 février à Paris. Nous avons besoin d'un discours ferme et de respect de la part du gouvernement", a déclaré Hassen Chalghoumi, l'imam de Drancy, au micro de RTL.

Emploi - Dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, la banque HSBC a annoncé vouloir supprimer 35.000 emplois dans le monde, afin de faire baisser ses effectifs de 15%. La banque britannique prévoit également de céder pour 100 milliards de dollars d'actifs.