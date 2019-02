publié le 04/02/2019 à 08:26

C'est l’événement le plus regardé à la télé aux États-Unis. Le Super Bowl, la finale du championnat de football américain compte plus de 100 millions de téléspectateurs. Mais cette année, le show n'a pas convaincu.



Les New England Patriots ont remporté leur sixième couronnement lors de cette finale. L'équipe rejoint ainsi le palmarès des équipes les plus titrées les Steelers de Pittsburgh, et devient l'une des meilleures équipes de l'histoire. Mais sur le terrain, les Pats n'ont pas brillé : l'équipe a gagné 13 à 3, un petit score.

Et à la mi-temps aussi, les spectateurs ont été déçus. C'est Maroon 5 qui assurait le concert tant attendu, mais le groupe n'a pas enthousiasmé l'audience. À tel point que ce Super Bowl édition 2019 a été rebaptisé le "Super Bore". Autrement dit, "super ennui"...

À écouter également dans ce journal

Économie - Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a lancé une nouvelle piste pour "plus de justice sociale" : le plafonnement des niches fiscales. Celles-ci représentent 14 milliards d'euros.



Venezuela - Nicolas Maduro a rejeté l'ultimatum des Européens. Plusieurs pays, dont la France, avait laissé jusqu'au 3 février pour organiser une nouvelle élection présidentielle, mais le président vénézuélien a refusé.



Football - Le père d'Emiliano Sala, footballeur disparu le 21 janvier après le décollage de son avion de Nantes, s'est exprimé auprès de la télévision argentine. "C'est un mauvais rêve, je ne peux pas y croire" a -t-il confié alors que l'épave de l'avion qui transportait son fils a été localisée.