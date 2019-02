ISF : Darmanin préférerait s'attaquer aux niches fiscales

publié le 04/02/2019 à 03:48

Il ne serait pas pertinent de rétablir l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par "idéologie fiscale". C'est ainsi que Gérald Darmanin a évoqué l'épineux sujet qui revient sans cesses parmi les revendications des "gilets jaunes", et plus généralement lors du grand débat national. "Ça ne (marcherait) pas : ça ne donne même que de la pauvreté et du chômage", a-t-il même assuré.



Dans un entretien accordé dimanche 3 février au Parisien, il a plutôt insisté sur le cas des niches fiscales. "C'est 14 milliards d'euros, soit quatre fois plus que l'ISF !. Et plus de la moitié de ces 14 milliards profite aux 9% des Français les plus riches", a ainsi souligné le ministre de l'Action est des Comptes publics.

Il propose ainsi de réviser certaines de ces niches en diminuant le plafond global de celles-ci, ou de ne les accorder que sous conditions de ressources afin d'en faire plutôt profiter les classes moyennes. Selon la Cour des comptes, près de 450 niches fiscales existent actuellement en France, dont le crédit impôt recherche, l'aide à l'emploi à domicile ou l'abattement fiscal pour les journalistes. En 2018, le coût total de ces dispositifs s'est élevé à 100 milliards d'euros, selon Bercy.