publié le 04/06/2019 à 18:41

Une journée tout en bleu pour Emmanuel Macron. À trois jours du début du Mondial en France, le Chef de l'État a rendu visite à l'équipe de France féminine qui s’entraîne à Clairefontaine. Une visite pour galvaniser les troupes, comme il l'avait fait il y a un an exactement avec les garçons et ça leur avait plutôt porté chance.



C'est d'ailleurs pour ce titre de champion du monde qu'il les a décorés tout à l'heure de la Légion d'Honneur. Emmanuel Macron a loué "le sens du collectif" et "le mental à toute épreuve" de l'équipe de France de football sacrée championne du monde en 2018, en remettant aux 23 joueurs et au staff la Légion d'honneur.

"Vous avez rendu fier tout un pays parce que vous gagné ensemble (...) parce que vous avez marié l'excellence individuelle avec le sens irréprochable du collectif", a-t-il déclaré au cours d'un discours de 45 minutes.

À écouter également dans ce journal

Écologie - Édouard Philippe a annoncé que la destruction des invendus non alimentaires (vêtements, électroménager, produits d'hygiène ou de beauté etc.), un des cas emblématiques du gaspillage, va être interdite d'ici deux à quatre ans en France.



Économie - Total se retire des JO-2024 à Paris. L'entreprise ne sponsorisera donc pas l'événement, après une rencontre avec Anne Hidalgo, qui souhaite une édition neutre en carbone .



Justice - L'enquête pour viols et agression sexuelles qui visait Gérard Depardieu est finalement classée sans suite. Une jeune comédienne avait déposé plainte l'été dernier, affirmant avoir été agressée au domicile parisien de l'acteur. L'enquête n'a rien donné.