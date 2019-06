publié le 04/06/2019 à 14:09

En 2016, le gouvernement s'attaquait au gaspillage alimentaire. Trois ans plus tard, il cible le gaspillage non-alimentaire. D'après nos informations, le premier ministre Édouard Philippe s'apprête à dévoiler des mesures pour lutter contre ce phénomène.



L'objectif du gouvernement est ambitieux : selon nos informations, il sera interdit de détruire tous les invendus non périssables. Il s'agit par exemple des vêtements ou des chaussures, des produits d'hygiène et de beauté, qui partent en fumée quand ils ne trouvent pas d'acheteurs.

Les invendus représentent 800 millions d'euros par an. Le gouvernement veut notamment encourager le don à des associations de charité. L'entrée en vigueur doit se faire au plus tard en 2023 et la mesure doit figurer dans une nouvelle proposition de loi anti-gaspillage dans peu de temps.