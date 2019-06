Donald Trump et la Reine Elizabeth, au dîner d'État

et AFP

publié le 04/06/2019 à 18:26

En Grande-Bretagne pour trois jours, Donald Trump était convié par la reine Elizabeth à un dîner d'État lundi soir, à Londres. Un moment solennel des visites d'État qui obéit à un protocole extrêmement strict. Le code vestimentaire est inflexible : robes de soirée sans fantaisie pour les femmes, costume queue de pie et nœud papillon blanc pour les hommes. Il est présidé par la reine portant la tiare des Windsor.



Loin des codes de la monarchie britannique et du légendaire sang-froid de la reine d'Angleterre, les enfants du président ont pris la pose avec délice dans ce haut lieu de la royauté, seuls ou en groupe, et ont posté leurs clichés sur Instagram.

Dans sa "story", Ivanka Trump, fille et conseillère du 45ème président des États-Unis, a également dévoilé les coulisses de la visite du palais royal.

Plusieurs photos montrent la fille du président Ivanka Trump avec son mari Jared Kushner, lui aussi conseiller de Donald Trump.

Donald Trump enchaîne les couacs

Depuis son arrivée, le président américain s'est fait remarquer à plusieurs reprises. Avant d'atterrir à Londres, il qualifiait le maire Sadiq Khan de "looser total" sur Twitter. Donald Trump a également mis sa main dans le dos de la reine, lundi. Or, on ne peut toucher un monarque anglais : c'est une rupture du protocole royal.