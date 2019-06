Jay-Z, Eminem, Kanye West... Qui sont les 7 rappeurs les plus riches ?

2. Diddy (anciennement P.Diddy et Puff Daddy) et sa fortune de 825 millions de dollars

publié le 04/06/2019 à 17:58

Jamais un rappeur n'avait atteint une telle fortune. Selon le magazine Forbes, Jay-Z cumule désormais une fortune personnelle d'un milliard de dollars. L'époux de Beyoncé devient ainsi le premier artiste de hip-hop à devenir milliardaire.



"Artiste, icône, milliardaire". Dans son article, Forbes détaille les différentes raisons du succès du rappeur de 49 ans. Si l'on connait la carrière musicale de Shawn Carter (son vrai nom), il a également fait fortune grâce à ses marques de champagne, de cognac, son service de streaming ou encore l'immobilier.

Derrière lui, d'autres rappeurs font également la courses au billets verts : en deuxième position, Diddy (anciennement Puff Daddy puis P. Diddy) n'a lui "que" 825 millions de dollars. Depuis la sortie de son album No Way Out en 1997, la casquette de businessman l'a emporté sur celle de rappeur : son temps est essentiellement occupé par ses sociétés de production Upton et Bad Boy Records, ses restaurants, ses marques de vêtements et de vodka de luxe.

Sur la dernière marche du podium, on retrouve le producteur Dr. Dre avec un matelas confortable de 770 millions de dollars selon le classement de Forbes en 2018. Une somme atteint notamment grâce à sa marque d'équipement audio, rachetée par Apple pour 3 milliards de dollars en 2014.