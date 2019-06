publié le 14/06/2019 à 13:18

C'est sous un soleil breton que l'équipe de France féminine de football s'est entraînée ce matin à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Les Bleues, qualifiées pour les 8es de finale de la Coupe du Monde, ont pu savourer une fois de plus leur popularité, devant 200 personnes, dont beaucoup d'écoliers.



"Elles sont venues ici, alors qu'il y a plein d'autres endroits. C'est énorme de les voir. Ça fait bizarre parce que c'est quand même les joueuse de l'équipe de France de foot. Quand la maîtresse nous a dit ça, j'étais trop contente", a confié au micro de RTL Laurette, une élève de CM2.

"J'ai essayé de tenir le secret le plus longtemps possible. Je leur ai annoncé hier soir, au moment de la sortie des classes. Et là je me suis dit 'heureusement que je leur ai dit en fin de journée', sinon le reste de la journée aurait été très compliquée", explique Pauline Kergozien, institutrice de CE2.

À écouter également dans ce journal

Justice - L'assureur SFAM a écopé d'une lourde amende pour des pratiques commerciales trompeuses. Les consommateurs pensaient avoir affaire à un rabais, alors qu'ils étaient en train de souscrire un contrat d'assurance, sans s'en rendre compte.



Justice - Le chauffard de Lorient, qui a tué un enfant et en a blessé un deuxième, est toujours recherché. Hier, sa passagère s'est rendue. Elle est toujours entendue par la police.



Énergie - Le Conseil d'État a validé le projet de parc de 80 éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), rejetant les recours déposés par des associations environnementales.



Religion - Deux mois après l'incendie de Notre-Dame, une messe y sera célébrée demain en présence d'une petite trentaine de personnes, pour moitié des prêtres.