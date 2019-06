et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 14/06/2019 à 11:21

Un hôte de choix a atterri en France. Vendredi 14 juin 2019, l'ancien chef d'Etat américain Barack Obama s'est installé avec sa femme, Michelle, et leurs deux filles, pour quelques jours de repos, à Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard.



Pour leur dernier séjour en France, le couple Obama avait passé des vacances à Tahiti en avril 2017. Mais pourquoi avoir cette fois choisi la Provence ? Pour Nathalie, une habitante, rien d'étonnant qu'ils aient choisi sa région et plus particulièrement Villeneuve-lès-Avignon, une commune, juste de l'autre côté du pont, en face de la cité des Papes.

"C'est une ville qui bénéficie d'une vue incroyable sur Avignon, qui est emplie de palais construits par les cardinaux, elle est pleine de monuments historiques", explique-t-elle avant d'ajouter fièrement : "Où que l'on tourne son regard, on ne voit que beauté."

Évidemment, les ruelles vibrent autour d'une seule question : dans quelle villa les Obama vont-ils s'installer ? Pour l'instant, les hommes du service secret sont bien là mais se font extrêmement discrets. Nathalie, elle, a déjà sa petite idée : "On a la chance d'avoir sur les hauteurs de Villeneuve de très belles villas que l'on peut privatiser, sécuriser, avec des chemins un peu secrets."



Avec évidemment piscine, dépendance, zone d’atterrissage pour un hélicoptère au cas où. Tous espèrent voir la famille Obama, peut-être le matin du samedi 15 juin au à la brocante. Pierre, qui tient un café sur la place, essayera de "l'approcher" : "Je ferai comme tout le monde, je pense que je ferai un peu le curieux [...] Éventuellement lui proposer un pastaga ou un bon vin de la région !".