L'accumulation des matchs reportés ou décalés depuis le début la saison de Ligue 1 à cause des manifestations du mouvement des "gilets jaunes" commence à sérieusement agacer les acteurs du championnat. Le club de Montpellier par exemple, est l'un des plus touchés. Les Héraultais ne joueront pas leur match à Bordeaux pour le compte de la 27e journée, ce vendredi 1er mars, à cause de la présence d'Emmanuel Macron dans la ville.



Une opposition qui n'a pu être décalée au dimanche 3 mars car il y a un carnaval. Laurent Nicollin, le président montpelliérain regrette ces reports multipliés : "C'est frustrant, c'est râlant mais voilà, on fait avec. On ne peut pas faire autrement. Ça fausse quelque part comme ça doit fausser d'autres clubs. Ce n'est pas évident, on s'adapte mais malheureusement ce sera une saison un peu tronquée".

La Ligue s'est montrée compréhensive avec les pouvoirs publics lors des premières semaines du mouvement mais elle l'est moins désormais. C'est le message qu'a voulu faire passer Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, cette semaine. Un discours auquel a répliqué Jean-Michel Aulas, le président lyonnais : "C'est bien de gueuler une fois que c'est trop tard mais bon, ça ne sert à rien. J'ai connu des dirigeants à la Ligue qui n'attendaient pas que la tempête soit terminée pour agir".

En trois mois, les préfectures ont demandé le report de 50 rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 et 38 l'ont été. Selon la Ligue, le calendrier n'est pas encore en péril mais il pourrait l'être si la situation perdurait dans la dernière ligne droite du championnat.

