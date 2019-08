Le Paris Saint-Germain doit-il déjà s'inquiéter ?

publié le 19/08/2019 à 13:30

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Avec l’absence de Neymar, écarté du groupe depuis le début de la saison, le PSG s'est incliné sur la pelouse de Rennes, dès la 2e journée de championnat. Une situation plus inhabituelle que véritablement alarmante, mais qui pourrait faire naître les premières inquiétudes dans le clan parisien, surtout si le dossier Neymar ne s'éclaircit pas.

Car pour voir le Paris Saint-Germain perdre avant la 3e journée de championnat, il faut remonter en 2011. L'an dernier, le PSG avait même enchaîné 14 victoires de rang, pour ses 14 premiers matches en Ligue 1. S'il n'y pas de quoi s'alarmer d'un point de vue comptable, après seulement 2 matches disputés en championnat, là où le PSG peut s'inquiéter, c'est au niveau de la prestation rendue sur la pelouse.

Dimanche soir, les hommes de Thomas Tuchel ont laissé paraître les mêmes failles qu'en fin de saison dernière : nervosité et perte de moyens dès que l'équipe encaisse un but... Un scénario qui tourne en boucle depuis maintenant 6 mois, comme si la défaite à Manchester United avait laissé des plaies impossibles à cicatriser.

Neymar dans toutes les têtes

Un mental ébranlé, la machine qatarie n'y était pas habituée, elle qui marche sur la Ligue 1 depuis maintenant 7 ans. Pour autant, Thomas Tuchel se montre catégorique. "C'est toujours comme ça. On manque un résultat et voilà. Depuis Manchester United, on manque d'état d'esprit ? NON ce n'est pas comme ça", a affirmé le coach allemand.

Si Paris patine en ce début de saison, difficile de ne pas rejeter en partie la faute sur le cas Neymar. La question de l'avenir du Brésilien dans la capitale, plane depuis de nombreuses semaines sans que la moindre réponse concrète voit le jour. Mais encore une fois, Thomas Tuchel préfère botter en touche. "Il était absent dans le Trophée des Champions contre Rennes, il était absent contre Nîmes (deux matches où le PSG s'est imposé) et maintenant on manque un résultat et toutes les questions sont là. Mais non ce n'est pas comme ça", a-t-il martelé.

Pour autant, le capitaine du PSG Thiago Silva, n'a, lui, pas caché le manque de son coéquipier, après la défaite à Rennes. "Bien sûr qu'il nous manque. C'est un joueur indispensable. Neymar est un joueur clé de cette équipe.", a déclaré le défenseur brésilien. S'il n'y a pas encore de quoi tirer la sonnette d'alarme au Camp des Loges, une chose est certaine : le PSG va devoir rapidement régler la question de son attaquant star s'il veut reprendre sa marche en avant l'esprit léger.