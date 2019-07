Le Graët se dit favorable à un Mondial féminin de football "tous les deux ans"

et AFP

05/07/2019

Alors que Gianni Infantino, le président de la Fifa a salué le succès du Mondial féminin, Noël Le Graët, le président de la FFF, s'est dit favorable à titre "personnel" à ce que la compétition se déroule "tous les deux ans".

"On peut faire une Coupe du monde tous les deux ans, les continents ont besoin d'images, d'avoir davantage de matches, nous ne sommes qu'au début", a dit le dirigeant français lors de la conférence de presse de clôture du Mondial 2019, vendredi 5 juillet à Lyon, à deux jours de la finale qui opposera les États-Unis et les Pays-Bas.

Le Graët a toutefois précisé que cette déclaration, un "avis personnel", n'engageait pas la FFF. "J'y crois quand je vois une telle réussite. Attendre quatre ans pour faire la même chose, ce n'est pas très bien", a-t-il expliqué.

De son côté, Gianni Infantino a salué la "meilleure Coupe du monde féminine de l'histoire"; annonçant dans le même temps son intention d'élargir la compétition de 24 à 32 équipes et ce dès 2023.

Un investissement d'1 milliard d'euros

"Il y aura un avant et un après", a affirmé le patron du foot mondial ce vendredi. Cette Coupe du monde est la "meilleure de l'histoire, elle a été phénoménale, exceptionnelle", a insisté le dirigeant. "Il ne faut pas perdre de temps. Il faut travailler, rien n'est impossible. Si on regarde le succès de cette Coupe du monde, il faut voir encore plus grand".

Le président de la Fifa voudrait par ailleurs doubler la dotation financière destinée aux équipes dans cette Coupe du monde et créer une Coupe du monde féminine des clubs "dès l'année prochaine". Il a aussi évoqué un investissement global de 1 milliard d'euros de la Fifa à destination du football joué par des femmes. "Il faut investir pour faire croître le football féminin dans le monde entier".