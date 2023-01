Le Graët : Deschamps parle de propos "inappropriés", et assure qu'il a "beaucoup de respect pour Zizou"

Didier Deschamps et Noël Le Graët à Al Khor le 14 décembre 2022

Le sélectionneur de l'équipe de France, fraîchement prolongé à la tête des Bleus, est sorti du silence ce mercredi 11 janvier, après les propos de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane. Au côté de Brigitte Macron à Nice dans le cadre de l'opération Pièces jaunes, Didier Deschamps déplore des propos "inappropriés".

"Ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou", a déclaré le sélectionneur français à la presse.

"De mon côté, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux voire même, pour certains, à une opposition", reconnaît-il au sujet de son ancien coéquipier Zinédine Zidane. "J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre vie de joueur, mais aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football et dans le sport français", souligne Didier Deschamps.

